“Diletta Leotta in hotel col figlio del proprietario della Roma | ha scaricato Can Yaman”

È già finita la relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman? Secondo Dagospia sì, tanto che la conduttrice DAZN avrebbe già voltato pagina. Stando all'ultima bomba che riguarda uno tra i volti femminili più celebri della cronaca rosa, l'attore turco star di Daydreamer sarebbe stato "scaricato" dalla conduttrice che avrebbe trascorso una settimana in un hotel Romano con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma Dan Friedkin. Un'indiscrezione clamorosa che segnerebbe, se confermata, la fine del legame con l'attore turco che Diletta aveva confermato proprio recentemente ai microfoni di Striscia la notizia. Ma dai diretti interessati, per il momento, non è arrivato alcun commento a

