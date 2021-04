Diletta Leotta furiosa: “Fotografi e droni che mi seguono, non sono una mangiauomini” (Di martedì 27 aprile 2021) Diletta Leotta ha pubblicato un lungo sfogo Instagram in cui sottolinea ancora una volta che la sua storia d’amore con Can Yaman è reale. Una Diletta Leotta così infuriata non l’avevamo mai vista: la conduttrice sportiva ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram. Le sue parole sono rivolte a coloro che non credono alla sua storia d’amore con Can Yaman, giornalisti e non. Stanca delle continue fake news, spera che il suo post basti a mettere la parola fine al chiacchiericcio delle ultime settimane. Diletta Leotta lo sfogo fiume su Instagram Ultimamente si fa un gran parlare di Diletta Leotta e Can Yaman. In un primo momento, a far discutere, è stato l’inizio della loro love story. Poi sono sbucati i ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 27 aprile 2021)ha pubblicato un lungo sfogo Instagram in cui sottolinea ancora una volta che la sua storia d’amore con Can Yaman è reale. Unacosì infuriata non l’avevamo mai vista: la conduttrice sportiva ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram. Le sue parolerivolte a coloro che non credono alla sua storia d’amore con Can Yaman, giornalisti e non. Stanca delle continue fake news, spera che il suo post basti a mettere la parola fine al chiacchiericcio delle ultime settimane.lo sfogo fiume su Instagram Ultimamente si fa un gran parlare die Can Yaman. In un primo momento, a far discutere, è stato l’inizio della loro love story. Poisbucati i ...

