Diana Del Bufalo abita in una vera reggia: lussi da togliere il fiato! (Di martedì 27 aprile 2021) Diana Del Bufalo è una ex protagonista di Amici, attrice e ormai famosissimo volto televisivo. E’ finita al centro del gossip per la sua storia con Paolo Ruffini, oggi superata. Ma voi avete mai visto la sua casa? Diana Del Bufalo -political24Diana Del Bufalo è stata lanciata da Amici, ma successivamente ha subito trovato la sua strada nel mondo dello spettacolo diventando attrice e presentatrice televisiva. Tra i suoi ultimi progetti in tv ci sono stati le fiction: Che Dio ci aiuti 6 e Ridatemi mia moglie e la conduzione del programma Enjoy. Mentre la sua carriera dopo il talent show di Maria De Filippi è andata a gonfie vele così non è stato per la sua vita amorosa. Ha avuto una lunga relazione con Paolo Ruffini, finita però drammaticamente, poi ha cercato di nuovo l’amore tra le ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021)Delè una ex protagonista di Amici, attrice e ormai famosissimo volto televisivo. E’ finita al centro del gossip per la sua storia con Paolo Ruffini, oggi superata. Ma voi avete mai visto la sua casa?Del-political24Delè stata lanciata da Amici, ma successivamente ha subito trovato la sua strada nel mondo dello spettacolo diventando attrice e presentatrice televisiva. Tra i suoi ultimi progetti in tv ci sono stati le fiction: Che Dio ci aiuti 6 e Ridatemi mia moglie e la conduzione del programma Enjoy. Mentre la sua carriera dopo il talent show di Maria De Filippi è andata a gonfie vele così non è stato per la sua vita amorosa. Ha avuto una lunga relazione con Paolo Ruffini, finita però drammaticamente, poi ha cercato di nuovo l’amore tra le ...

Advertising

Gioo_Gioo00 : Sto riguardando la formazione della classe e RAGA ma Diana Del Bufalo totalmente bimba di Lola dalla prima inquadra… - AndreIoachim : @TehHarkster Che diavolo è il tribunale GITMO? L’ho googlato con una certa riluttanza (resta sempre un senso di na… - Diana_Jungle : RT @LaVeritaWeb: Appena gli italiani riacquistano sprazzi di libertà, inizia la sceneggiata del terrore in tv: telecamere puntate sui Navig… - Diana_Jungle : RT @Ilconservator: Putin “Difendere la patria a tutti i costi !” Mattarella “il sovranismo è il male assoluto” Trova il pres… - Diana_Jungle : RT @TarroGiulio: In base al recente protocollo del Ministro della Salute sulla vigile attesa con antipiretici come la tachipirina, bisogna… -