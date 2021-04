Di Marzio: «Il Milan non gioca più. Napoli? ha trovato la quadratura del cerchio» (Di martedì 27 aprile 2021) Gianni Di Marzio, ex tecnico, ha parlato della lotta Champions e in particolare della posizione di Napoli, Lazio e Milan Di Marzio Gianni, ex tecnico, ha parlato di corsa Champions a Tmw Radio. «Ha avuto una grande continuità di risultati, Gattuso ha ritrovato i suoi elementi migliori, riesce a rischiare di più e a fare i cambi giusti. Funziona lo schema portato avanti dal tecnico, mettendo dentro Bakayoko e Demme e lasciando fuori Fabian Ruiz ha perso in qualità ma ha trovato la quadratura del cerchio. Lì davanti vedo bene la Lazio, mentre il Milan è scoppiato. La squadra non gioca più, mancano risultati e prestazioni. E col calendario che ha sembra quella che rischia di più in zona Champions» L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Gianni Di, ex tecnico, ha parlato della lotta Champions e in particolare della posizione di, Lazio eDiGianni, ex tecnico, ha parlato di corsa Champions a Tmw Radio. «Ha avuto una grande continuità di risultati, Gattuso ha rii suoi elementi migliori, riesce a rischiare di più e a fare i cambi giusti. Funziona lo schema portato avanti dal tecnico, mettendo dentro Bakayoko e Demme e lasciando fuori Fabian Ruiz ha perso in qualità ma haladel. Lì davanti vedo bene la Lazio, mentre ilè scoppiato. La squadra nonpiù, mancano risultati e prestazioni. E col calendario che ha sembra quella che rischia di più in zona Champions» L'articolo proviene da ...

