Di Maio: 'Dall'Expo di Dubai messaggio per guardare oltre la crisi' (Di martedì 27 aprile 2021) 'Mi auguro che possiamo condividere tutti lo stesso messaggio e la stessa convinzione: che possiamo guardare insieme oltre la crisi e trasformarla in un'opportunità per ricominciare meglio grazie al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 aprile 2021) 'Mi auguro che possiamo condividere tutti lo stessoe la stessa convinzione: che possiamoinsiemelae trasformarla in un'opportunità per ricominciare meglio grazie al ...

Advertising

_SarCaustic : @fattoquotidiano @amantovani71 @lauramarg Rischio & scaccolato. Però di questo non potevano non accorgersi dell'al… - laltrodiego : •Di Maio: 'L'Italia e le tante regioni italiani presenti a Dubai trarranno grande beneficio dall'Expo' Ma chi lo v… - MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Dall'Expo di Dubai messaggio per guardare oltre la crisi' #ExpoDubai - SpiazziTosco : @fattoquotidiano espulso DI MAIO DALL'ITALIA!!!! AHAHAHAHA - vincenz99883302 : @MassimilianRic @gaiagioiared Il fallimento del M5S. Sono loro un fallimento totale. Dall’altra parte qualche vecch… -