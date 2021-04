Delitto di Bolzano | trovato nell’Adige il corpo di Peter Neumair

Leggi su open.online

(Di martedì 27 aprile 2021) Il cadavere diè stato recuperato nel fiume Adige, all’altezza di Ravina di Trento. L’uomo era scomparso dail 4 gennaio assieme alla moglie, Laura Perselli, ritrovata morta nel fiume a febbraio. Il figlio della coppia, Benno, arrestato a fine gennaio, ha confessato illo scorso 8 marzo, in seguito a quello che il suo avvocato aveva definito «un forte crollo psicologico». Le ricerche del cadavere didovevano riprendere proprio in questi giorni, su ordine della magistratura. L’esame del Dna Il fatto che la salma ritrovata nel fiume sia proprio quella dell’uomo scomparso è stato confermato da Carlo Bertracchi, legale di Madè, sorella di Benno. L’identificazione è avvenuta tramite alcuni effetti personali, in particolare l’orologio. La ...