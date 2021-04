Decreto Sostegni, bonus stagionali 2400 euro: le domande entro il 31 maggio (Di martedì 27 aprile 2021) Decreto Sostegni bonus stagionali: la scadenza è per il 31 maggio. La proroga è annunciata dall’INPS, che ha anche pubblicato la circolare attuativa con le indicazioni per presentare le richieste attraverso la procedura web di cui viene annunciata l’imminente attivazione. Decreto Sostegni bonus stagionali e altri lavoratori Slitta a fine maggio la scadenza per la presentazione delle domande del bonus di 2400 euro. La scadenza era fissata al 30 aprile ma, in considerazione dei tempi, più lunghi del previsto per l’apertura della procedura di domanda, l’INPS ha posticipato il termine al 31 maggio. Il bonus è destinato ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 aprile 2021): la scadenza è per il 31. La proroga è annunciata dall’INPS, che ha anche pubblicato la circolare attuativa con le indicazioni per presentare le richieste attraverso la procedura web di cui viene annunciata l’imminente attivazione.e altri lavoratori Slitta a finela scadenza per la presentazione delledeldi. La scadenza era fissata al 30 aprile ma, in considerazione dei tempi, più lunghi del previsto per l’apertura della procedura di domanda, l’INPS ha posticipato il termine al 31. Ilè destinato ...

