Decesso Maradona, perizia evidenzia negligenza (Di mercoledì 28 aprile 2021) I risultati della perizia medica effettuata dopo la morte di Diego Armando Maradona hanno evidenziato che il Decesso dell’uomo poteva essere evitato. Maradona, i risultati della perizia medica: “Sintomi ignorati. Morte evitabile” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) I risultati dellamedica effettuata dopo la morte di Diego Armandohannoto che ildell’uomo poteva essere evitato., i risultati dellamedica: “Sintomi ignorati. Morte evitabile” su Notizie.it.

