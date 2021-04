DDR5 | ulteriori dati per la diffusione

Leggi su windowsinsiders

(Di martedì 27 aprile 2021) Le RAMfaranno la loro comparsa sul mercato entro la fine del 2021 e la ditta Asgard ha già condiviso i piani per il 2022 e le successive serie.– Tra velocità, innovazione e concreto utilizzo In passato abbiamo discusso varie volte dei guadagni portati dal passaggio al nuovo standard di banchi RAM (Random Access Memory) e la possibile uscita. Successivamente abbiamo avuto le relative conferme, date dalla ditta Asgard, sull’avvio ufficiale della produzione di massa. I banchi descritti da Asgard nel precedente comunicato mostravano una frequenza di 4800Mhz, CL40 (CAS Latency) e una tensione di soli 1.1V. Per quanto i moduli presentino una frequenza già raggiunta da differenti RAM della serie DDR4, sono presenti delle novità. La tensione viene abbassata a 1.1V rispetto ai classici 1.35V-1.5V normalmente richiesti da molti modelli commerciali. ...