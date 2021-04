Ddl Zan, ancora ostruzionismo in Senato. M5s: “Noi non abbiamo fermato la commissione sulla magistratura, Lega prendi esempio” (Di martedì 27 aprile 2021) Non si sblocca in Senato la calendarizzazione del disegno di legge Zan contro l’omotransfobia. La commissione Giustizia si è riunita alle 14.30 e riprenderà domani mattina alle 8.45, ma al momento non è stata presa alcuna decisione sulla calendarizzazione del provvedimento: a chiederla da settimane sono Pd, M5s, Leu e Italia viva, mentre rimane contrario il centrodestra. “C’è stata una forma di ostruzionismo – ha spiegato la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi al termine della riunione – Hanno cominciato a chiedere ulteriormente altre calendarizzazioni e per il ddl Zan non c’è stato tempo”. Chi blocca i lavori è il presidente leghista della commissione Andrea Ostellari. E proprio a lui si sono rivolti i presidenti M5s delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Non si sblocca inla calendarizzazione del disegno di legge Zan contro l’omotransfobia. LaGiustizia si è riunita alle 14.30 e riprenderà domani mattina alle 8.45, ma al momento non è stata presa alcuna decisionecalendarizzazione del provvedimento: a chiederla da settimane sono Pd, M5s, Leu e Italia viva, mentre rimane contrario il centrodestra. “C’è stata una forma di– ha spiegato la capogruppo del Pd al, Simona Malpezzi al termine della riunione – Hanno cominciato a chiedere ulteriormente altre calendarizzazioni e per il ddl Zan non c’è stato tempo”. Chi blocca i lavori è il presidente leghista dellaAndrea Ostellari. E proprio a lui si sono rivolti i presidenti M5s delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della ...

