Ddl penale, il Pd rilancia la prescrizione: torna la stagione delle garanzie (Di martedì 27 aprile 2021) I dem accolgono l’appello della ministra della Giustizia e presentano gli emendamenti al disegno di legge dell’ex guardasigilli Bonafede. Si tratta di 26 proposte con un preciso obiettivo: rendere la giustizia penale più veloce, trasparente e giusta Ventisei proposte e un obiettivo: rendere la giustizia penale più veloce, trasparente e giusta. Una giustizia al servizio del cittadino, potenziando i riti alternativi e l’approccio riparativo, chiudendo la stagione del giustizialismo e lo scricchiolio delle garanzie. Si potrebbero riassumere così gli emendamenti (ancora passibili di limature) al ddl penale presentati al Nazareno dal Partito democratico e che verranno depositati venerdì. Si parte, dunque, dal disegno di legge dell’ex ministro Alfonso Bonafede, ma con dei ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) I dem accolgono l’appello della ministra della Giustizia e presentano gli emendamenti al disegno di legge dell’ex guardasigilli Bonafede. Si tratta di 26 proposte con un preciso obiettivo: rendere la giustiziapiù veloce, trasparente e giusta Ventisei proposte e un obiettivo: rendere la giustiziapiù veloce, trasparente e giusta. Una giustizia al servizio del cittadino, potenziando i riti alternativi e l’approccio riparativo, chiudendo ladel giustizialismo e lo scricchiolio. Si potrebbero riassumere così gli emendamenti (ancora passibili di limature) al ddlpresentati al Nazareno dal Partito democratico e che verranno depositati venerdì. Si parte, dunque, dal disegno di legge dell’ex ministro Alfonso Bonafede, ma con dei ...

