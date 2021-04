Dario Franceschini: "Al Governo siamo avversari ma dobbiamo collaborare" (Di martedì 27 aprile 2021) “Questo è un Governo di avversari nato per l’emergenza, di avversari che devono collaborare, inclusa la redazione del Recovery and resilience plan. Io sono convinto che non ci vorrebbe molto a mantenere, da parte di tutti, un atteggiamento costruttivo nell’interesse del Paese”. Lo dice Dario Franceschini, ministro della Cultura, in una intervista al “Corriere della sera”. Franceschini parla poi del ritorno della zona gialla in gran parte delle regioni italiane. Le norme per le riaperture dei cinema, spiega, “sono tutte ovviamente concordate con il Comitato Tecnico Scientifico e che andranno rigorosamente osservate. Vedere un film sulle piattaforme è bellissimo, per tutta l’emergenza Covid ha funzionato, però ora si riapre e l’esperienza nella sala è irripetibile. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) “Questo è undinato per l’emergenza, diche devono, inclusa la redazione del Recovery and resilience plan. Io sono convinto che non ci vorrebbe molto a mantenere, da parte di tutti, un atteggiamento costruttivo nell’interesse del Paese”. Lo dice, ministro della Cultura, in una intervista al “Corriere della sera”.parla poi del ritorno della zona gialla in gran parte delle regioni italiane. Le norme per le riaperture dei cinema, spiega, “sono tutte ovviamente concordate con il Comitato Tecnico Scientifico e che andranno rigorosamente osservate. Vedere un film sulle piattaforme è bellissimo, per tutta l’emergenza Covid ha funzionato, però ora si riapre e l’esperienza nella sala è irripetibile. ...

