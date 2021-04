Damiano Allotta | ex di Giovanni Ciacci | chi è il bel influencer

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 aprile 2021)è un agente immobiliare e un, noto al pubblico per essere stato il fidanzato diper circa un anno.è un ragazzo di origini siciliane che dopo aver concluso gli studi si trasferisce a Milano per poter lavorare. Nonostante questo è molto legato alla famiglia, che rimane il suo unico e stabile punto di riferimento nella vita.parla di sé nel suo blog omonimo, dove si definisce “Siciliano di nascita, di cuore e per la vita.” Damiamo, da buon siciliano, è amante della cucina e il suo piatto preferito sono gli arancini. E’ appassionato di fitness e ama curare il proprio corpo, e ha una grandissima passione per la moda e gli stilisti: partecipa infatti regolarmente alla Milano Fashion ...