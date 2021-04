Dalla Regione 15milioni a tre quartieri di Bergamo: nascerà il primo villaggio di comunità (Di martedì 27 aprile 2021) Quindici milioni di euro. É questo il finanziamento complessivo destinato a Bergamo dai fondi europei distribuiti da Regione Lombardia ai comuni lombardi con più di 50mila abitanti. Quindici milioni sui complessi 170milioni che verranno distribuiti ai dodici comuni che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse: nella graduatoria finale Bergamo si è posizionata terza dopo i comuni di Cinisello Balsamo e Rho. Bergamo è, quindi, il primo capoluogo. I fondi riguardano il lasso di tempo 2021-2027 ed entro la fine di quest’anno il Comune di Bergamo dovrà presentare il cronoprogramma delle strategie presentate racchiuse nel titolo “Spazi ARE” con lo scopo di concentrare risorse per affrontare il tema della disuguaglianza in ambiti urbani, sostenendo l’attuazione di specifiche ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 aprile 2021) Quindici milioni di euro. É questo il finanziamento complessivo destinato adai fondi europei distribuiti daLombardia ai comuni lombardi con più di 50mila abitanti. Quindici milioni sui complessi 170milioni che verranno distribuiti ai dodici comuni che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse: nella graduatoria finalesi è posizionata terza dopo i comuni di Cinisello Balsamo e Rho.è, quindi, ilcapoluogo. I fondi riguardano il lasso di tempo 2021-2027 ed entro la fine di quest’anno il Comune didovrà presentare il cronoprogramma delle strategie presentate racchiuse nel titolo “Spazi ARE” con lo scopo di concentrare risorse per affrontare il tema della disuguaglianza in ambiti urbani, sostenendo l’attuazione di specifiche ...

