Dal Premio Oscar Nomadland a Woody Allen, i nuovi film da vedere al cinema e regole da seguire (Di martedì 27 aprile 2021) Si torna al cinema! Finalmente! Nell’Italia in giallo, le sale hanno riaperto, seguendo le dovute regole sanitarie anti Covid. Dal 26 aprile, il DL riaperture coinvolge cinema, teatri, musei, sale da concerto… Le multisala dovrebbero riaprire da metà maggio in poi. Si torna al cinema: le regole Le regole sono chiarissime. Possiamo tornare al cinema, ma le sale dovranno essere piene al 50 per cento. Mai più di 500 spettatori al chiuso e il doppio all’aperto. Ci viene misurata la febbre all’entrata e chiesto un contatto. I posti sono numerati, distanziati, preassegnati. Siamo separati dal nostro vicino almeno da un metro, a meno che si sia congiunti. Il DL riaperture coinvolge cinema, teatri, spazi da cobncerti e altro. Dal 26 aprile i ... Leggi su amica (Di martedì 27 aprile 2021) Si torna al! Finalmente! Nell’Italia in giallo, le sale hanno riaperto, seguendo le dovutesanitarie anti Covid. Dal 26 aprile, il DL riaperture coinvolge, teatri, musei, sale da concerto… Le multisala dovrebbero riaprire da metà maggio in poi. Si torna al: leLesono chiarissime. Possiamo tornare al, ma le sale dovranno essere piene al 50 per cento. Mai più di 500 spettatori al chiuso e il doppio all’aperto. Ci viene misurata la febbre all’entrata e chiesto un contatto. I posti sono numerati, distanziati, preassegnati. Siamo separati dal nostro vicino almeno da un metro, a meno che si sia congiunti. Il DL riaperture coinvolge, teatri, spazi da cobncerti e altro. Dal 26 aprile i ...

Advertising

granmartello : Breaking news: Conte Giuseppe, secondo #Scanzi è candidato al premio Nobel per l'economia per il suo spettacolare P… - Dasscinemag : #Nuevoorden, diretto da #Michelfranco, è stato presentato in anteprima alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinema… - BiMademoiselle : @1000_best Non capisco perché, al fine di sembrare cool, alternativa, moderna o quello che volete, una non debba an… - RenzoSoldani : RT @FairtradeItalia: 'Con il Premio #Fairtrade ora vogliamo promuovere tra gli agricoltori della nostra organizzazione il caffè biologico d… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | George #Russell è reduce dal bruttissimo incidente di Imola, Gran Premio in cui avrebbe potuto conquistare i prim… -