Dal 30 aprile "Senza rimorso", il nuovo film americano di Sollima (Di mercoledì 28 aprile 2021) E' un film sulla guerra, la vendetta e il tradimento "Senza rimorso", il secondo lungometraggio americano di Stefano Sollima, dal 30 aprile su Amazon Prime Video. Il regista romano si misura con un thriller d'azione ad alto tasso adrenalinico, tratto dal romanzo di Tom Clancy in cui debutta il personaggio di John Clark.Il protagonista, interpretato da Michael B. Jordan, è disposto a tutto per vendicarsi dopo che una squadra di soldati russi ha ucciso sua moglie. Unisce le forze con una collega Navy Seal, interpretata da Jodie Turner-Smith, e un misterioso agente della CIA (Jamie Bell). Mentre porta avanti la sua vendetta scopre un complotto che minaccia di travolgere gli Stati Uniti e la Russia. Combattuto tra l'onore personale e la lealtà verso il proprio Paese, Kelly deve affrontare ...

