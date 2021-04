Dal 27 aprile al Museo di Roma in Trastevere la mostra fotografica “Luciano D’Alessandro. L’ultimo idealista” (Di martedì 27 aprile 2021) Fino al 5 settembre 2021 la prima antologica, a cura di Roberto Lacarbonara, dedicata a uno dei massimi protagonisti del fotogiornalismo italiano È dedicata a Luciano D’Alessandro (Napoli, 1933 – 2016), uno dei massimi interpreti italiani del reportage e dell’immagine sociale, radicale osservatore delle marginalità e delle forme di reclusione, delle utopie collettive e della loro dissoluzione, la mostra antologica Luciano D’Alessandro. L’ultimo idealista, ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 27 aprile al 5 settembre 2021. L’esposizione è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ed è prodotta dallo Studio Bibliografico Marini – Archivio ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021) Fino al 5 settembre 2021 la prima antologica, a cura di Roberto Lacarbonara, dedicata a uno dei massimi protagonisti del fotogiornalismo italiano È dedicata a(Napoli, 1933 – 2016), uno dei massimi interpreti italiani del reportage e dell’immagine sociale, radicale osservatore delle marginalità e delle forme di reclusione, delle utopie collettive e della loro dissoluzione, laantologica, ospitata aldiindal 27al 5 settembre 2021. L’esposizione è promossa daCulture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ed è prodotta dallo Studio Bibliografico Marini – Archivio ...

