Da star del cinema a brand con una catena di ristoranti a suo nome: niente ferma la grande Sophia (Di martedì 27 aprile 2021) Sophia Loren guarda le foto È un mito del nostro Paese esportato in tutto il mondo. L’icona del cinema italiano, il simbolo della bellezza mediterranea. E, da ieri, è anche un ristorante. Sophia Loren è una delle pochissime dive al mondo che può vantare – premi cinematografici a parte – anche un riconoscimento speciale: un ristorante interamente dedicato a lei. Leggi anche › 8 marzo, Sophia Loren: «Noi donne non ci arrendiamo mai» ... Leggi su iodonna (Di martedì 27 aprile 2021)Loren guarda le foto È un mito del nostro Paese esportato in tutto il mondo. L’icona delitaliano, il simbolo della bellezza mediterranea. E, da ieri, è anche un ristorante.Loren è una delle pochissime dive al mondo che può vantare – premitografici a parte – anche un riconoscimento speciale: un ristorante interamente dedicato a lei. Leggi anche › 8 marzo,Loren: «Noi donne non ci arrendiamo mai» ...

Advertising

LStaccini : Per quanto non si abbia voglia di star a pensare alle vicende del passato, loro son sempre lì che si ripresentano p… - monica603277441 : SANNO BENISSIMO CHE NON SI MUORE DI COVID, BENSI' DI TUTTE LE PATOLOGIE NON CURATE, INTANTO I MEDICI DIVENTANO STA… - specchiodisesto : #StarWars Day: la passione per la leggendaria saga cresce online del +56,4%. Il portale @idealo_it analizza l'inter… - gunplaitalia : RT @GundamUniverse: Star Comics ha confermato l’uscita per il 23 giugno 2021 della pubblicazione del 14 esimo volume di Gundam 0083 Rebelli… - Lollowitz : RT @IGNitalia: In attesa del debutto di #StarWars: #TheBadBatch, facciamo il punto sugli eventi e sui personaggi che faranno da sfondo alla… -