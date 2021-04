Crisanti: “La variante indiana ha un indice di trasmissibilità molto alto” | VIDEO (Di martedì 27 aprile 2021) La situazione, per il momento, è sotto controllo. Ma bisogna continuare a monitorare e sequenziare l’andamento e l’evoluzione del Sars-CoV-2. L’ultimi spauracchio è chiamato “variante indiana” e in Italia sono stati individuati due casi in Veneto. Il professor Andrea Crisanti ha spiegato le caratteristiche di questa nuova forma dello stesso virus che in India ha soppiantato quasi del tutto i casi di “variante inglese”. Il rischio è l’altissimo livello di trasmissibilità, come evidenziato dai bollettini quotidiani che arrivano dallo Stato indiano. variante indiana: Crisanti dice che ha un indice di trasmissibilità molto elevato “È una variante che genera cluster molto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) La situazione, per il momento, è sotto controllo. Ma bisogna continuare a monitorare e sequenziare l’andamento e l’evoluzione del Sars-CoV-2. L’ultimi spauracchio è chiamato “” e in Italia sono stati individuati due casi in Veneto. Il professor Andreaha spiegato le caratteristiche di questa nuova forma dello stesso virus che in India ha soppiantato quasi del tutto i casi di “inglese”. Il rischio è l’altissimo livello di, come evidenziato dai bollettini quotidiani che arrivano dallo Stato indiano.dice che ha undielevato “È unache genera cluster...

