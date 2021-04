Cremona, il medico che sconsigliava il vaccino trasferito dall'hub vaccinale all'ufficio (Di martedì 27 aprile 2021) "Il Dottor Berti da lunedì 26 aprile svolge attività di ufficio (back office) presso la sede centrale del servizio vaccinazioni di Cremona (via Bel Giardino, 15) senza contatto con il pubblico ". La ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 aprile 2021) "Il Dottor Berti da lunedì 26 aprile svolge attività di(back office) presso la sede centrale del servizio vaccinazioni di(via Bel Giardino, 15) senza contatto con il pubblico ". La ...

