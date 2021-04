Covid: West Virginia,100 dollari ai giovani che si vaccinano (Di martedì 27 aprile 2021) Lo stato americano della West Virginia offrirà buoni di risparmio da 100 dollari ai residenti tra i 16 e i 35 anni che decideranno di vaccinarsi contro il Covid. Lo ha annunciato il governatore ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Lo stato americano dellaoffrirà buoni di risparmio da 100ai residenti tra i 16 e i 35 anni che decideranno di vaccinarsi contro il. Lo ha annunciato il governatore ...

Advertising

ElezioniUsa : Il governatore della West Virginia Jim Justice ha annunciato che lo Stato offrirà un buono di risparmio di $100 a c… - Tonymomi1 : RT @ElioLannutti: Draghi: “Non eravamo pronti al Covid. Ora bisogna ristrutturare i sistemi sanitari, non si sa quanto durerà la pandemia”.… - gba65 : RT @ElioLannutti: Draghi: “Non eravamo pronti al Covid. Ora bisogna ristrutturare i sistemi sanitari, non si sa quanto durerà la pandemia”.… - ilnonnosimpson : RT @valy_s: @ILupobianco @afgibi @borghi_claudio @PiazzapulitaLA7 Crisanti non è un epidemiologo. La TV l’ha eletto a vate del COVID, ma lu… - soteros1 : RT @valy_s: @ILupobianco @afgibi @borghi_claudio @PiazzapulitaLA7 Crisanti non è un epidemiologo. La TV l’ha eletto a vate del COVID, ma lu… -