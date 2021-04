Advertising

TV7Benevento : Covid: Vendola, 'oggi alla Nuvola per vaccino, è unica vera arma che abbiamo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Vendola

La Sicilia

Leggi anche Sala: "Milano nonostante ilce la farà e rimarrà centrale, ma deve cambiare" 7 ... Si va infatti dai moderati di Più Europa fino a politici un tempo vicini a; dai ......che le attenzioni nei confronti di mamme e bambini non venissero meno a causa dell'emergenza-... dai direttori Gianluca Cosi e Nicolettaai coordinatori infermieristici Annalisa Curatolo, ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Oggi alla Nuvola per ricevere la prima dose del vaccino. Oltre alla prudenza, contro la diffusione del contagio Covid è l’unica vera grande arma che abbiamo e che occorre ...Isabella: "Limita la partecipazione. Io esclusa dal tavolo". Aitini: "No paletti". L’assessore alla Cultura: "Serve per voto web". E lancia la ’macchina’ nei quartieri ...