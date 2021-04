Covid, vaccino Johnson & Johnson sicuro: raccomandato l'uso preferenziale agli over 60 (Di martedì 27 aprile 2021) Covid, vaccino Johnson & Johnson sicuro: “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di AIFA si legge in un comunicato firmato da Locatelli (Consiglio Superiore di Sanità),... Leggi su feedpress.me (Di martedì 27 aprile 2021): “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di AIFA si legge in un comunicato firmato da Locatelli (Consiglio Superiore di Sanità),...

Advertising

RobertoBurioni : Tutti gli esperti (me incluso) dicevano che sarebbe stato impossibile avere un vaccino prima di metà 2021. Per for… - RobertoBurioni : Qual è il rapporto rischio-beneficio di un vaccino anti COVID-19? Ve lo racconto stasera a @chetempochefa con… - Adnkronos : In #Germania, da giugno, prenotazione libera per il vaccino anti-Covid. - smf_dc : RT @a_meluzzi: Il virologo Bossche: col vaccino anti covid distruggiamo il sistema immunitario delle persone - Il Tempo - dxdanny68 : RT @angelisogna: Io vorrei capire, invece, perché i familiari le hanno fatto fare il vaccino #Pfizer dato che aveva appena avuto il #Covid… -