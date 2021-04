Covid, Usa verso stop obbligo di mascherina: le nuove regole (Di martedì 27 aprile 2021) Covid, gli Usa si preparano ad abbandonare l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Ecco tutte le nuove regole in arrivo Gli Usa sono pronti a ripartire. Dopo i mesi difficili vissuti a causa dell’emergenza Covid, le restrizioni e una campagna vaccinale efficiente stanno portando ad un allentamento delle misure restrittive (quasi) decisivo. Nelle prossime ore, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 aprile 2021), gli Usa si preparano ad abbandonare l’di indossare laall’aperto. Ecco tutte lein arrivo Gli Usa sono pronti a ripartire. Dopo i mesi difficili vissuti a causa dell’emergenza, le restrizioni e una campagna vaccinale efficiente stanno portando ad un allentamento delle misure restrittive (quasi) decisivo. Nelle prossime ore, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RobertoBurioni : Rilevanti effetti collaterali del vaccino COVID-19 segnalati negli USA nella popolazione anziana @EricTopol - TgLa7 : #covid, Amb.Usa a Roma: non viaggiate in Italia, rischio Covid. L'allerta elevata a livello massimo. Ribadita caute… - fanpage : Gli Stati Uniti sconsigliano ai propri cittadini di viaggiare in Italia a causa dell’alto rischio di contagio… - LaPiKkO : RT @DiegoFusaro: Il dipartimento di Stato USA consiglia ai suoi cittadini di NON VIAGGIARE IN ITALIA. Non solo per il Covid-19, ma anche pe… - loris_assi : Morti #COVID (in migliaia) e rispetto alla popolazione (*): 587 #USA, 177 392 #Brasile, 184 215 #Messico, 167 1… -