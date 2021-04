Covid Usa, stop mascherine all’aperto per vaccinati (Di martedì 27 aprile 2021) Negli Usa stop all’obbligo di indossare mascherine all’aperto per i vaccinati contro il Covid. Parlando dalla Casa Bianca, il presidente Joe Biden ha confermato quanto già anticipato dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), nell’aggiornamento delle linee guida anti coronavirus. Grazie ai “progressi straordinari” fatti nella lotta al virus, le persone completamente vaccinate non dovranno più indossare le mascherine all’aperto, se non in presenza di grandi assembramenti. “Quando ho assunto il mio incarico a gennaio, perdevamo letteralmente decine di migliaia dei nostri anziani ogni settimana a quell’epoca, meno dell’1% degli anziani erano completamente vaccinati. Oggi, in meno di 100 giorni, oltre il 67%, due terzi dei nostri anziani, ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) Negli Usaall’obbligo di indossareper icontro il. Parlando dalla Casa Bianca, il presidente Joe Biden ha confermato quanto già anticipato dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), nell’aggiornamento delle linee guida anti coronavirus. Grazie ai “progressi straordinari” fatti nella lotta al virus, le persone completamente vaccinate non dovranno più indossare le, se non in presenza di grandi assembramenti. “Quando ho assunto il mio incarico a gennaio, perdevamo letteralmente decine di migliaia dei nostri anziani ogni settimana a quell’epoca, meno dell’1% degli anziani erano completamente. Oggi, in meno di 100 giorni, oltre il 67%, due terzi dei nostri anziani, ...

Covid Usa, stop mascherine all'aperto per vaccinati Negli Usa stop all'obbligo di indossare mascherine all'aperto per i vaccinati contro il covid. Parlando dalla Casa Bianca, il presidente Joe Biden ha confermato quanto già anticipato dal Centers for D ...

