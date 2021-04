Covid Usa, in West Virginia 100 dollari ai giovani che si vaccinano (Di martedì 27 aprile 2021) Un voucher da 100 dollari a tutti i giovani che faranno il vaccino anti-Covid. E’ l’iniziativa lanciata dal West Virginia, in Usa, per convincere tutte le persone tra i 16 e i 35 anni a immunizzarsi contro il coronavirus. Ad annunciarlo il governatore Jim Justice. “I nostri ragazzi oggi probabilmente non si rendono conto di quanto sia importante”, ha detto nel corso di una conferenza stampa. Ci sono circa 380.000 abitanti della Virginia Occidentale in questa fascia di età, molti dei quali hanno già avuto almeno una dose, ma Justice “spera che questo incentivo in denaro motiverà anche gli altri a farsi vaccinare, poiché non stiamo procedendo con i vaccini così velocemente come avremmo voluto”. Il buono sarà disponibile anche per i giovani che si sono già ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) Un voucher da 100a tutti iche faranno il vaccino anti-. E’ l’iniziativa lanciata dal, in Usa, per convincere tutte le persone tra i 16 e i 35 anni a immunizzarsi contro il coronavirus. Ad annunciarlo il governatore Jim Justice. “I nostri ragazzi oggi probabilmente non si rendono conto di quanto sia importante”, ha detto nel corso di una conferenza stampa. Ci sono circa 380.000 abitanti dellaOccidentale in questa fascia di età, molti dei quali hanno già avuto almeno una dose, ma Justice “spera che questo incentivo in denaro motiverà anche gli altri a farsi vaccinare, poiché non stiamo procedendo con i vaccini così velocemente come avremmo voluto”. Il buono sarà disponibile anche per iche si sono già ...

