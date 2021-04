Covid, ultime news. Bollettino: 10.404 contagi, 373 morti. Approvato il Recovery Plan (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 302.734 i test analizzati. Secondo il nuovo report, il rapporto positivi-tamponi è al 3,4%. Le terapie intensive calano di 101 unità, sono 323 in meno i ricoveri ordinari. Il Parlamento ha Approvato la risoluzione di maggioranza sul Recovery Plan, nei prossimi giorni l'invio a Bruxelles del documento. Il testo che impegna il governo a rivedere il coprifuoco passa alla Camera dopo la riformulazione della maggioranza. Bocciato invece quello di FdI sui ristoranti aperti fino alle 24 Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 302.734 i test analizzati. Secondo il nuovo report, il rapporto positivi-tamponi è al 3,4%. Le terapie intensive calano di 101 unità, sono 323 in meno i ricoveri ordinari. Il Parlamento hala risoluzione di maggioranza sul, nei prossimi giorni l'invio a Bruxelles del documento. Il testo che impegna il governo a rivedere il coprifuoco passa alla Camera dopo la riformulazione della maggioranza. Bocciato invece quello di FdI sui ristoranti aperti fino alle 24

