Covid Toscana | oggi 522 contagi | bollettino 27 aprile

Sono 522 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 27 aprile, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 522 su 21.193 test di cui 9.829 tamponi molecolari e 11.364 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,46% (8,2% sulle prime diagnosi)", scrive sui social.

