Covid Toscana, oggi 522 contagi: bollettino 27 aprile (Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 522 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 27 aprile, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 522 su 21.193 test di cui 9.829 tamponi molecolari e 11.364 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,46% (8,2% sulle prime diagnosi)”, scrive sui social. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 522 ida coronavirus in, 27, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 522 su 21.193 test di cui 9.829 tamponi molecolari e 11.364 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,46% (8,2% sulle prime diagnosi)”, scrive sui social. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LIDAMUGNAI : RT @corrierefirenze: #Covid in #Toscana, il #bollettino del 27 aprile: 522 nuovi casi - fisco24_info : Covid Toscana, oggi 522 contagi: bollettino 27 aprile: Sono 522 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 27 aprile… - GazzChianti : ?? EMERGENZA/COVID - Casi Covid, calo sensibile dei nuovi positivi in Toscana (+522): è il dato più basso da mesi. C… - corrierefirenze : #Covid in #Toscana, il #bollettino del 27 aprile: 522 nuovi casi - AGR_web : Covid, lettera aperta dei Medici dopo assembramenti: 'Diteci voi cosa dobbiamo fare' 'E' quasi notte ma le tapparel… -