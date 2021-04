Covid: Tajani, prolunghiamo aperture alle 23 (Di martedì 27 aprile 2021) "prolunghiamo le aperture fino alle 23 per far ripartire l'economia. Dare la possibilità ai ristoratori di fare un altro turno di lavoro è solo buonsenso". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) "lefino23 per far ripartire l'economia. Dare la possibilità ai ristoratori di fare un altro turno di lavoro è solo buonsenso". Lo scrive su Twitter Antonio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tajani Covid: Tajani, prolunghiamo aperture alle 23 "Prolunghiamo le aperture fino alle 23 per far ripartire l'economia. Dare la possibilità ai ristoratori di fare un altro turno di lavoro è solo buonsenso". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. .

Covid, news. Tensione nella maggioranza sul coprifuoco. Tajani: "Aperture fino a 23". LIVE Accantonato l'Odg di Fratelli d'Italia contro il divieto di circolazione serale che agita il governo. Lega, il sottosegretario Molteni: 'È una norma non supportata da evidenze scientifiche e sanitarie,...

