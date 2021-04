Covid: Tajani, 'cambio di passo con Fi e centrodestra di governo' (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr (Adnkronos) - "Con Forza Italia ed il centro-destra di governo c'è il cambio di passo. Entro maggio, dove si può, cambieranno le regole del coprifuoco". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr (Adnkronos) - "Con Forza Italia ed il centro-destra dic'è ildi. Entro maggio, dove si può, cambieranno le regole del coprifuoco". Lo scrive su Twitter Antonio, Coordinatore nazionale di Forza Italia.

