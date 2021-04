Covid: Tajani, ‘cambio di passo con Fi e centrodestra di governo’ (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr (Adnkronos) – “Con Forza Italia ed il centro-destra di governo c’è il cambio di passo. Entro maggio, dove si può, cambieranno le regole del coprifuoco”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr (Adnkronos) – “Con Forza Italia ed il centro-destra di governo c’è il cambio di. Entro maggio, dove si può, cambieranno le regole del coprifuoco”. Lo scrive su Twitter Antonio, Coordinatore nazionale di Forza Italia. L'articolo CalcioWeb.

TV7Benevento : Covid: Tajani, 'cambio di passo con Fi e centrodestra di governo'... - erreelleci : Ma dei 373 che sono morti di covid nonostante che il cdx dica che non ci sono motivi per continuare le restrizioni… - giornaleradiofm : Covid:vertice Fi-Lega per strategia Centro-destra di governo: (ANSA) - ROMA, 27 APR - E' in corso un vertice Lega-F… - REstaCorporate : #Tajani ormai ragiona come #Salvini. Nell’ ora della massima responsabilità questo vile mendicante di voti, con Ger… - REstaCorporate : @Antonio_Tajani #Tajani ormai ragiona come #Salvini. Nell’ ora della massima responsabilità questo vile mendicante… -

Accordo sul coprifuoco, sarà rivisto a metà maggio ... l'aggiornamento delle decisioni prese" con l'ultimo decreto legge Covid sulle aperture, "anche ... In corso vertice Lega - Forza Italia, nell'ufficio del senatore Matteo Salvini con Antonio Tajani e ...

Coprifuoco, c’è l’accordo in maggioranza: la decisione Il testo è frutto di una mediazione condotta dal ministro Federico D'Incà che sul tema, a quanto si apprende, ha avuto anche un colloquio con il premier Mario Draghi.

