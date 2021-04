Covid: Salvini, 'letto dichiarazioni imbarazzanti Pd, su coprifuoco no capriccio Lega' (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Ha vinto la Lega? No, non ha vinto nessuno, non ha perso nessuno. A dimostrazione del fatto che non era un capriccio della Lega". Così il leader della Lega, Matteo Salvini. "Ho letto dichiarazioni imbarazzanti di Zingaretti, Orlando... tutti i sindaci, i governatori, i lavoratori, gli imprenditori chiedono il ritorno alla normalità se i dati sono positivi, quindi mi sembra di poter dire che abbiamo fatto un buon lavoro". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Ha vinto la? No, non ha vinto nessuno, non ha perso nessuno. A dimostrazione del fatto che non era undella". Così il leader della, Matteo. "Hodi Zingaretti, Orlando... tutti i sindaci, i governatori, i lavoratori, gli imprenditori chiedono il ritorno alla normalità se i dati sono positivi, quindi mi sembra di poter dire che abbiamo fatto un buon lavoro".

