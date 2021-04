Covid Puglia, oggi 1.056 contagi e 36 morti: bollettino 27 aprile (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 1.056 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 27 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 36 morti. Mentre la variante indiana è sotto i riflettori in tutta Italia, per ora non ci sono state segnalazioni nella Regione. Sono stati 14.623 i tamponi fatti nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia ci sono state 5.758 vittime nella Regione. Da ieri i guariti sono stati 1.086. I pazienti ricoverati sono 1.953, mentre ieri erano 1.955 (-2). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 230.714 così suddivisi: 88.890 nella provincia di Bari; 22.626 nella provincia di Bat; 17.234 nella provincia di Brindisi; 41.825 nella provincia di Foggia; 22.775 nella provincia di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 1.056 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 27. Nella tabella si fa riferimento ad altri 36. Mentre la variante indiana è sotto i riflettori in tutta Italia, per ora non ci sono state segnalazioni nella Regione. Sono stati 14.623 i tamponi fatti nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia ci sono state 5.758 vittime nella Regione. Da ieri i guariti sono stati 1.086. I pazienti ricoverati sono 1.953, mentre ieri erano 1.955 (-2). Il totale dei casi positiviindall’inizio dell’emergenza è di 230.714 così suddivisi: 88.890 nella provincia di Bari; 22.626 nella provincia di Bat; 17.234 nella provincia di Brindisi; 41.825 nella provincia di Fa; 22.775 nella provincia di ...

