Covid | Oms | “Europa verso 51 milioni di casi | resta uno degli epicentri pandemia”

(Di martedì 27 aprile 2021) “Il numero totale didi-19 nella Regione europea sta per raggiungere quota 51”. E l’“è ancora uno dei duedella, responsabile di più di un terzo deie dei morti a livello globale”. Sono i dati che Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’, ha voluto mettere sotto i riflettori, avvertendo con una serie di tweet che “lanon è finita” e rimandando al contatore Oms che aggiorna sulla situazione di-19 nel mondo. “Fra i 10 Paesi nel mondo con il maggior numero di contagi segnalati nelle ultime 24 ore, quattro sono europei”, ha fatto notare Kluge. Sul fronte dei nuovi contagi, “la ...

... direttore generale dell', ha definito la situazione in India 'oltre il cuore'. Nel Paese sono state somministrate più di 140 milioni di prime dosi di vaccino anti, il che significa che l'...... ha voluto mettere sotto i riflettori, avvertendo con una serie di tweet che "la pandemia non è finita" e rimandando al contatoreche aggiorna sulla situazione di- 19 nel mondo. "Fra i 10 ...I dati del contagio da Covid-19 in India sarebbero falsi perchè sottostimati. È questa la denuncia che arriva dai media indiani i quali, coerentemente con quanto sostengono ...