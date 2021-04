Covid, news. Tensione nella maggioranza sul coprifuoco. Tajani: "Aperture fino a 23". LIVE (Di martedì 27 aprile 2021) Accantonato l'Odg di Fratelli d'Italia contro il divieto di circolazione serale che agita il governo. Lega, il sottosegretario Molteni: "È una norma non supportata da evidenze scientifiche e sanitarie, va cancellata con la collaborazione e il dialogo". Anche Renzi concorda: "Lo sanno tutti e privatamente lo dicono tutti: così non ha senso". Dadone a Sky TG24: "Pronti a discuterne se dati lo consentiranno". Attesa per il bollettino con i dati del giorno Leggi su tg24.sky (Di martedì 27 aprile 2021) Accantonato l'Odg di Fratelli d'Italia contro il divieto di circolazione serale che agita il governo. Lega, il sottosegretario Molteni: "È una norma non supportata da evidenze scientifiche e sanitarie, va cancellata con la collaborazione e il dialogo". Anche Renzi concorda: "Lo sanno tutti e privatamente lo dicono tutti: così non ha senso". Dadone a Sky TG24: "Pronti a discuterne se dati lo consentiranno". Attesa per il bollettino con i dati del giorno

