Covid, nelle scuole 135 positivi su 1.542 tamponi. A Costa Volpino torna già la Dad (Di martedì 27 aprile 2021) Nemmeno il tempo di ripartire, che alcune scuole tornano già alla didattica distanza. Succede a Costa Volpino, quasi 10mila abitanti nell'alto Sebino: al momento, l'area più critica – come rilevato dall'Agenzia di Tutela della Salute – per quanto riguarda l'emergenza Covid in Bergamasca. Lo fa sapere l'amministrazione comunale: "A seguito delle comunicazioni da parte di Ats e considerato il numero di classi in quarantena – spiega – comunichiamo con rammarico la sospensione dell'attività didattica in presenza per alunni e insegnati, con attivazione della D.A.D. al 100% della scuola primaria della frazione di Piano e della Scuola Secondaria di Primo Grado 'Fratelli d'Italia'". L'ordinanza è in vigore per un periodo di quattordici giorni, dal 28 aprile al 11 maggio 2021. Le lezioni in presenza, salvo ...

