Covid, nelle scuole 135 positivi su 1.542 tamponi. A Costa Volpino e Bolgare torna già la Dad (Di martedì 27 aprile 2021) Nemmeno il tempo di ripartire in presenza, che alcune scuole tornano già alla didattica a distanza. Per adesso, succede a Costa Volpino e Bolgare. "A seguito delle comunicazioni da parte di Ats e considerato il numero di classi in quarantena – spiega l'amministrazione comunale di Costa Volpino – comunichiamo con rammarico la sospensione dell'attività didattica in presenza per alunni e insegnati, con attivazione della D.A.D. al 100% della scuola primaria della frazione di Piano e della Scuola Secondaria di Primo Grado 'Fratelli d'Italia'". L'ordinanza è in vigore per un periodo di quattordici giorni, dal 28 aprile all'11 maggio. Le lezioni in presenza, salvo diverse comunicazioni, riprenderanno mercoledì 12. Stessa scelta presa per la scuola primaria di ...

