Covid nel Sannio, positività al di sotto della media regionale: il bollettino (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 52 i nuovi positivi al Covid-19 nel Sannio. L'Asl di Benevento ha processato nelle ultime 24 ore 892 tamponi, dei quali 43 rappresentano casi asintomatici e 9 casi sintomatici. Si registra inoltre la guarigione per 37 persone. C'è un decesso. La percentuale dei positivi nel Sannio è dunque del 5.8, rispetto a quella regionale che è quasi del 10%. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

