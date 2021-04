(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “Fa' che ilsia la tua medicina e che la medicina sia il tuo”: il, fin dai tempi della nota prescrizione di Ippocrate. “Ilcon lac'entra, sia che si tratti di Covid e la riapertura deie sia come prevenzione delle malattie”, dice all'Adnkronos, che si occupa di divulgazione scientifica e alimentazione per la Fondazione Umberto Veronesi e che, in qualità di ‘food mentor', ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, da Geo&Geo alla Prova del cuoco. “Non ho un mio ristorante – dichiara- ma una mia personale idea su ...

Advertising

TV7Benevento : **Covid: Marco Bianchi, 'avrei riaperto prima ristoranti ma binomio cibo-salute sempre attuale'**... - pagnutti_marco : RT @MinervaMcGrani1: - Lacasespoglia : @Marco_dreams @RitaSelvaggia Qualcuno regali a Salvini una maglietta del Covid col turbante. Hai visto mai... #varianteindiana - binottofranco : @guffanti_marco @paam1972 A Bergamo imprenditori hanno ricevuto illegalmente 4 milioni di Euro di aiuti covid. Il c… - americo_mancini : #OnAir #SportelloItalia @Radio1Rai @DiversamentAlta: #micropagamenti elettronici e #Covid sui #pos Alessandro Zollo… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Marco

Il Tempo

Giordani , Cfo di Mediaset, spiega che il trasferimento in Olanda, attraverso la ...7 milioni di euro, che pure rimane sensibilmente inferiore rispetto ai 354,6 milioni dell'esercizio pre -...a causa del, la spedizione della Hidro Sport avrebbe ottenuto il suo personale record di qualificazioni individuali. Giovanna Muccitto, Sara Colalillo, Daniel Agostini, Ermanno Tedeschi,...CONFARTIGIANATO sta promuovendo b2b virtuali, in attesa di una ripresa degli appuntamenti in presenza, e lancia un appello a trasformare in realtà certificato per gli spostamenti. Dal 15 giugno ripart ...Il consigliere provinciale di Cosenza: «Anche questi sono cittadini fragili e vanno tutelati al più presto»...