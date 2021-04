Covid | Lombardia punta a 100mila vaccini al giorno

(Di martedì 27 aprile 2021) Laa superare quotaanti-al. Ieri “siamo già arrivati sopra le 80mila somministrazioni”, ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, aggiungendo: “Non è tanto la capacità di farcela, potremmo superare abbondantemente ivaccinati alse ci dessero più”. Lo stop ad Astrazeneca innon è “un inciampo” alla campagna vaccinale. “Il motivo per cui è stato sospeso è che le prossime forniture saranno tutte di Pfizer”, ha spiegato Fontana. “Nel programma che ci ha mandato il generale Figliuolo abbiamo visto che nel mese di maggio, fino al 19 maggio, il 90% di forniture sarà da Pfizer, quindi è chiaro che Astrazeneca sarà trattenuta per i ...

Advertising

fattoquotidiano : Lombardia, la renziana Patrizia Baffi passa a Fdi: in pieno Covid difese Gallera e iniziò l’intesa col centrodestra… - LegaSalvini : COVID: LEGA, 'SU PUNTATA REPORT VACCINI LOMBARDIA PRONTO ESPOSTO AD AGCOM'. 'Il servizio sulla campagna vaccinale… - annoupanoux : RT @repubblica: Vaccini anti Covid in Lombardia, precedenza ai malati cronici, poi il turno dei 50enni con prenotazioni da maggio https://t… - ansa_lombardia : Covid: Fontana, commissione inchiesta? Nessuno può sottrarsi - ansa_lombardia : >ANSA-IL-PUNTO/COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Addirittura troppo, tanto che laha terminato le riserve di AstraZeneca e ne ha sospeso ...che consigliava di riaprire a maggio dopo l'abbassamento dell'incidenza dei nuovi casi di- 19 ...E alla fine paradossalmente potrebbe essere la, riscattandosi proprio sul punto dove un ...delle strutture che ospitano anziani non autosufficienti che dopo la strage silenziosa dele ...Torna la zona gialla e anche la biblioteca di Parabiago riapre alcuni servizi, come l'uso della sala teatro e delle sale studio.Il Trentino Alto Adige si conferma primo per il giro d’affari degli alimenti che puntano sull’identità territoriale, con un aumento del 7% nel 2020 ...