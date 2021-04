Covid Lombardia, oggi 1.369 contagi e 54 morti: bollettino 27 aprile (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 1.369 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 27 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 54 morti, che portano il totale a 32.742 dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Gli attuali positivi sono 53.051 (+87), i dimessi/guariti sono 711.865 (+1.228). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 1.369 ida coronavirus in, 27, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri registrati altri 54, che portano il totale a 32.742 dall’inizio dell’epidemia di-19. Gli attuali positivi sono 53.051 (+87), i dimessi/guariti sono 711.865 (+1.228). L'articolo proviene da Italia Sera.

