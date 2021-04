Covid: l'ivermectina funziona "Ma è bloccata per motivi politici" (Di martedì 27 aprile 2021) 17.557 pazienti. 426 scienziati, 52 studi e 27 controlli randomizzati. Mortalità ridotta del 76%. Ecco l’ultimo studio capillare, datato 27 aprile 2021 relativo a ivermectina, portato ad esempio dai medici latino americani (https://c19study.com/i). Proprio mentre Ema esorta a non utilizzarla per la prevenzione o il trattamento di Covid 19 se non al di fuori degli studi clinici, i medici latino americani sostengono sia dirimente. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 27 aprile 2021) 17.557 pazienti. 426 scienziati, 52 studi e 27 controlli randomizzati. Mortalità ridotta del 76%. Ecco l’ultimo studio capillare, datato 27 aprile 2021 relativo a, portato ad esempio dai medici latino americani (https://c19study.com/i). Proprio mentre Ema esorta a non utilizzarla per la prevenzione o il trattamento di19 se non al di fuori degli studi clinici, i medici latino americani sostengono sia dirimente. Segui su affaritaliani.it

