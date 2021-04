Covid Liguria | oggi 217 contagi e 11 morti | bollettino 27 aprile

(Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 217 ida coronavirus in, 27, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 11, che portano il totale a 4.154 dall'inizio dell'epidemia di-19. Gli attualmente positivi sono 5.893 (-185). I ricoverati sono 570 (-25): tra questi, i pazienti in terapia intensiva sono 66 (-3).

La Regione Liguria investirà 300 mila euro per garantire una polizza assicurativa agli stranieri che si ammaleranno di Covid durante un soggiorno ligure fino al 31 dicembre 2021. Ma c'è anche chi ...La Regione Liguria investirà 300 mila euro per garantire una polizza assicurativa agli stranieri che si ammaleranno di Covid durante un soggiorno ligure fino al 31 dicembre 2021. Ma c'è anche chi teme ...Mosca, 27 apr 20:34 - (Agenzia Nova) - La regione Liguria probabilmente non invierà una delegazione alla fiera Innoprom in Russia ed al Forum economico internazionale (Spief) di San Pietroburgo a ...