(Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 217 ida coronavirus in, 27, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 11, che portano il totale a 4.154 dall’inizio dell’epidemia di-19. Gli attualmente positivi sono 5.893 (-185). I ricoverati sono 570 (-25): tra questi, i pazienti in terapia intensiva sono 66 (-3). L'articolo CalcioWeb.

Advertising

NewsElezioni : Liguria, polizza anti-Covid a stranieri La Liguria investirà 300 mila euro per garantire una polizza assicurativa a… - lifestyleblogit : Covid Liguria, oggi 217 contagi e 11 morti: bollettino 27 aprile - - telecitynews24 : ??LIGURIA: POLIZZA ANTI COVID PER I TURISTI STRANIERI?? I dettagli?? #liguria #turismo #covid19 #telecitynews24… - TV7Benevento : Covid Liguria, oggi 217 contagi e 11 morti: bollettino 27 aprile... - fisco24_info : Covid Liguria, oggi 217 contagi e 11 morti: bollettino 27 aprile: I dati della regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

Agenzia ANSA

...i contagi da coronavirus inoggi, 27 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 11 morti, che portano il totale a 4.154 dall'inizio dell'epidemia di-...... 230.714 ( 48.661) ( 1.056 ) Toscana: 224.073 ( 21.766) ( 522 ) Sicilia: 205.585 ( 26.085) ( 940 ) Friuli Venezia Giulia: 104.723 ( 8.044) ( 186 ): 98.571 ( 5.828) ( ...Fumata bianca nella maggioranza sul coprifuoco: a maggio ci sarà un "tagliando" sui limiti imposti dal decreto riaperture in base all’andamento di contagi e ...E' la prima regione in Italia e una delle prime in .... Verrà finanziata dal bilancio di previsione 2020 - 2022 con il fondo straordinario per l'emergenza Covid e verrà emanato un bando per la scelta ...