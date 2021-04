Covid, la variante indiana è in Italia: cosa sappiamo della nuova mutazione del virus (Di martedì 27 aprile 2021) variante indiana in Italia. Nel nostro Paese è stata riscontrata una nuova variante: quella indiana. Per ora si sa poco di questo nuovo ceppo del virus. Come studiato anche da Science, la velocità di trasmissione in India è rapida. I contagi sono 350mila al giorno, il ministro della Salute Roberto Speranza ha già preso delle precauzioni. Mentre la variante indiana corre in tutta Europa, in Veneto due persone sono positive alla nuova variante. Si temono casi diffusi anche nel Lazio e in Emilia Romagna. Il vaccino è efficace contro la variante indiana? variante indiana in Italia Il ministro ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 aprile 2021)in. Nel nostro Paese è stata riscontrata una: quella. Per ora si sa poco di questo nuovo ceppo del. Come studiato anche da Science, la velocità di trasmissione in India è rapida. I contagi sono 350mila al giorno, il ministroSalute Roberto Speranza ha già preso delle precauzioni. Mentre lacorre in tutta Europa, in Veneto due persone sono positive alla. Si temono casi diffusi anche nel Lazio e in Emilia Romagna. Il vaccino è efficace contro lainIl ministro ...

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - Agenzia_Ansa : Zaia: 'La variante indiana individuata anche in Veneto. Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre e fi… - TerroneDoc : RT @doluccia16: Due cittadini indiani, padre e figlia, in Veneto, affetti dal covid con variante indiana. Tra poco tempo...chiusure. ?? - mgrazia1961 : RT @Miti_Vigliero: Quei due cittadini tornati in Italia dall'India dove saran sbarcati con l'aereo? E gli altri passeggeri di quell'aereo,… -