Covid Italia oggi, variante indiana spaventa: bollettino regioni 27 aprile (Di martedì 27 aprile 2021) Il bollettino delle regioni e della Protezione Civile -mentre scatta l'allarme per la variante indiana- con i dati Covid Italia sui contagi, ricoveri e morti di oggi, 27 aprile. News sregione per regione dalle città – Roma, Milano, Napoli- e in generale da ogni regione. Numeri da Lazio e Lombardia, Campania e Piemonte, Puglia e Veneto, Sicilia e Toscana. I dati delle regioni: Sono 223 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 27 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Nella tabella si specifica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.924 tamponi: 2.089 nel percorso nuove diagnosi (di cui 637 nello screening con percorso Antigenico) e 1.835 nel percorso guariti ...

