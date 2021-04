Covid Italia, Consulenti del lavoro: 1 mln di occupati convinto di perdere posto in prossimi mesi (Di martedì 27 aprile 2021) Stanchezza e preoccupazione per le incognite del prossimo futuro: questo il sentimento prevalente nei lavoratori Italiani ad aprile 2021, intervistati dalla Fondazione studi Consulenti del lavoro per il rapporto ‘Gli Italiani e il lavoro dopo la grande emergenza’, che sarà presentato domani, 28 aprile, al Festival del lavoro. Più della metà (56,7%) indica l’aumento dello stress e della fatica come il fattore che più ha caratterizzato la loro vita professionale nell’ultimo anno. Solo il 14,3%, infatti,si dichiara pronto a ripartire. A metà mese ci sono ancora 1,8 milione di occupati che non lavorano, perché interessati da sospensioni di attività o cassa integrazione e circa 1 milione tra dipendenti e autonomi è convinto di perdere il ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) Stanchezza e preoccupazione per le incognite del prossimo futuro: questo il sentimento prevalente nei lavoratorini ad aprile 2021, intervistati dalla Fondazione studidelper il rapporto ‘Glini e ildopo la grande emergenza’, che sarà presentato domani, 28 aprile, al Festival del. Più della metà (56,7%) indica l’aumento dello stress e della fatica come il fattore che più ha caratterizzato la loro vita professionale nell’ultimo anno. Solo il 14,3%, infatti,si dichiara pronto a ripartire. A metà mese ci sono ancora 1,8 milione diche non lavorano, perché interessati da sospensioni di attività o cassa integrazione e circa 1 milione tra dipendenti e autonomi èdiil ...

Advertising

borghi_claudio : @leone_monti Le faccio io un altro disegno. In India sono 1.4 MILIARDI. Adesso le spiego le divisioni: 1,4 miliardi… - SkyTG24 : Covid, Cartabellotta: “Con le zone gialle ci sarà una risalita dei casi” - fattoquotidiano : 'NOI IN TRINCEA SAREMO LASCIATI A CASA POST-COVID' 'Faccio parte di quella enorme schiera di medici, di ragazzi, di… - ElizabethRavag1 : RT @AlessandroFois9: @valy_s @Zippo88lrr @zorogat @acarta88 @claudiomontar Un pensiero da italiano residente all'estero. In Italia la pande… - RobadaMatteo : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Vittorio, che bella l'Italia del 2018. Grazie a noi non c'era nemmeno il Covid, pensa?? -