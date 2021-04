Covid India, arrivati primi aiuti da Gran Bretagna (Di martedì 27 aprile 2021) Le autorità sanitarie Indiane hanno registrato 323.144 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 2.771 decessi per complicanze. Lo riporta il Times of India, sottolineando che aprile, con 34mila vittime, è stato il mese che ha registrato il maggior numero di morti per Covid dall’inizio della pandemia. La Johns Hopkins aggiorna quindi a 17.313.163 il totale dei contagiati in India e a 195.123 quello dei morti. Intanto nel Paese sono arrivati i primi aiuti internazionali. Il portavoce del ministero degli Esteri Arindam Bagchi su Twitter ha ringraziato gli aiuti forniti dalla Gran Bretagna, tra cui ”100 ventilatori e 95 concentratori di ossigeno”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) Le autorità sanitariene hanno registrato 323.144 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 2.771 decessi per complicanze. Lo riporta il Times of, sottolineando che aprile, con 34mila vittime, è stato il mese che ha registrato il maggior numero di morti perdall’inizio della pandemia. La Johns Hopkins aggiorna quindi a 17.313.163 il totale dei contagiati ine a 195.123 quello dei morti. Intanto nel Paese sonointernazionali. Il portavoce del ministero degli Esteri Arindam Bagchi su Twitter ha ringraziato gliforniti dalla, tra cui ”100 ventilatori e 95 concentratori di ossigeno”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

