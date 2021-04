Covid in Italia: oggi 10.404 casi su 300mila tamponi testati, 373 i decessi (Di martedì 27 aprile 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 27 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono in crescita, 10.404 contro i 8.444 registrati ieri, ma i tamponi testato sono più del doppio, 302.734 a fronte dei 145.819 di ieri. L’indice di positività scende al 3,4%. I decessi nelle ultime 24 ore sono in crescita, 373 contro i 301 di ieri.



I ricoverati in terapia intensiva sono 2.748 (-101). Gli attuali positivi scendono a 448.149 (-4.663). I guariti sono 14.688 in più, in totale raggiungono quota 3.413.451. Campania (1.654) in testa per numero di nuovi casi, poi Lombardia (1.369) e Puglia (1.056). In Campania 1.654 nuovi casi e 37 ...

